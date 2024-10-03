В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Поэтического бульвара

29 сентября 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 86-летней женщины, проживающей в доме 11 на Поэтическом бульваре. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что 27 сентября ей позвонил неизвестный, который, под предлогом обеспечения сохранности ее денежных средств, убедил ее передать по месту жительства 490 тысяч рублей неизвестному ей мужчине.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество).

Вечером 1 октября около 16 часов 40 минут возле дома 78 по проспекту Ветеранов, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 31-летнего петербуржца.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.