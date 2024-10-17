В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Заневского проспекта

19 сентября 2024 года около 10 часов 45 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 86-летней женщины, проживающей на Заневском проспекте о том, что 17 сентября ей позвонил неизвестный, и под предлогом заботы о сохранности ее денежных средств, убедил ее передать курьеру для последующего помещения в ячейку банка 1 100 000 рублей, которые имелись у нее в наличии.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Днем 14 октября 2024 года, около 15 часов 40 минут в доме 19 по Дальневосточному проспекту в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали неработающего 19-летнего молодого человека.

Похищенное не изъяли.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.