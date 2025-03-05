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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионер на иномарке погиб в ДТП с грузовиком

В Ленобласти пенсионер на иномарке погиб в ДТП с грузовиком

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Подпорожском районе

Накануне днем, 04 марта около 15 часов 25 минут к полицейским поступила информация о ДТП на трассе А-215 «Лодейное Поле - Брин-Наволок», в Подпорожском районе Ленинградской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 84-летний мужчина, управляя автомашиной «Мицубиси» по не установленной причине совершил столкновение с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом, двигавшимся во встречном направлении. 

В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Подпорожский район, ДТП
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