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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовым «Вольво»

В Ленобласти водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовым «Вольво»

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на 106 километре автодороги «Санкт-Петербург-Псков»

Накануне днем около 12 часов 40 минут на 106 километре трассы «Санкт-Петербург–Псков» 37-летний водитель за рулем «Вольво», двигаясь от Пскова в сторону Петербурга, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Газель» под управлением 52-летнего водителя.
В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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