В Ленобласти водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовым «Вольво»

Накануне днем около 12 часов 40 минут на 106 километре трассы «Санкт-Петербург–Псков» 37-летний водитель за рулем «Вольво», двигаясь от Пскова в сторону Петербурга, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Газель» под управлением 52-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.