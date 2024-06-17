Сегодня ранним утром, 17 июня 2024 года около 05 часов 10 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 73 по Суздальскому проспекту.
Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 33-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус» не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный у обочины проезжей части грузовик «Ман» с прицепом.
В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, проводится проверка.
На Суздальском проспекте водитель «Лада Ларгус» погиб врезавшись в грузовик
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на Суздальском проспекте
Сегодня ранним утром, 17 июня 2024 года около 05 часов 10 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 73 по Суздальскому проспекту.
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