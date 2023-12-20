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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель "Газели" погиб после столкновения с грузовиком

В Ленобласти водитель "Газели" погиб после столкновения с грузовиком

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Бокситогорском районе Ленобласти

Сегодня вечером, 20 декабря 2023 года около 19 часов 00 минут к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 397 км трассы "Вологда -Новая Ладога".

Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что 21-летний водитель, управляя автомобилем "Газель", выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "Фредлайнер", управлявшейся 53-летним мужчиной.

В результате столкновения водитель "Газели" скончался на месте происшествия от травм, несовместимых с жизнью. Водитель второго грузовика был госпитализирован с легкими травмами головы.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район ДТП
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