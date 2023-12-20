В Ленобласти водитель "Газели" погиб после столкновения с грузовиком

Сегодня вечером, 20 декабря 2023 года около 19 часов 00 минут к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 397 км трассы "Вологда -Новая Ладога".

Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что 21-летний водитель, управляя автомобилем "Газель", выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "Фредлайнер", управлявшейся 53-летним мужчиной.

В результате столкновения водитель "Газели" скончался на месте происшествия от травм, несовместимых с жизнью. Водитель второго грузовика был госпитализирован с легкими травмами головы.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.