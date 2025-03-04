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Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове 20-летняя петербурженка бросила свою годовалую дочь в парадной дома

На Васильевском острове 20-летняя петербурженка бросила свою годовалую дочь в парадной дома

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Опубликовал: Антон78
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери, оставившей годовалую дочь в парадной дома на 5-ой линии Васильевского острова

Накануне, 3 марта около 11 часов 50 минут к полицейским Васильевского острова поступила информация о том, что на лестничной площадке 6 этажа дома 44 по 5-ой линии обнаружена коляска с младенцем, но никого из родителей рядом нет. 

Прибывшие на место полицейские вызвали бригаду скорой помощи и передали медикам годовалую девочку. 

В ходе проведения проверки, сотрудники полиции нашли мать девочки в одном из заведений общепита на Среднем проспекте Васильевского острова. 

Ею оказалась 20-летняя жительница Выборгского района Петербурга. Девушку ранее уже привлекали к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию своей дочери. 

Полицейским она рассказала, что не желает больше заниматься воспитанием ребенка, поэтому попросила двух своих 16-летних знакомых откатить коляску с девочкой к какому-нибудь жилому дому и оставить там. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). 

Мать поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. 

Два ее пособника пока опрошены в качестве свидетелей. 

Ребенок находится в детской больнице. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров, дети
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