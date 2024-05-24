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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Васильевского острова

В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Васильевского острова

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в обмане пенсионерки с Васильевского острова

1 марта 2024 года около 13 часов 30 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от 79-летней женщины, проживающей в доме 47 по Большому проспекту. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что 20 февраля ей звонили неизвестные, которые, под предлогом обеспечения сохранности ее средств на банковских счетах убедили её 22 февраля заказать на выдачу в банке 13 500 000 рублей и около 15 часов 00 минут возле дома 47 по Большому проспекту передать всю сумму курьеру.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ (мошенничество).
22 мая 2024 года около 09 часов 30  минут возле дома 71 по 8-й линии ВО, в результате проведения оперативно–розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 31-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья.
Подозреваемого поместили в камеру на основании ст.91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров мошенничество пенсионеры
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