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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали пенсионерку-курьера из Кронштадта, подозреваемую в обмане пенсионеров с Васильевского острова

Полицейские задержали пенсионерку-курьера из Кронштадта, подозреваемую в обмане пенсионеров с Васильевского острова

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Freepik
Полицейские Васильевского острова по подозрению в нескольких эпизодах мошенничества задержана пенсионерка из Кронштадта

Вечером 13 октября 2023 года около 16 часов 30 минут к полицкйским Василеостровского района Петербурга обратился 68-летний житель дома 25 по проспекту Маршала Блюхера с заявлением о том, что 11 октября 2023 года ему позвонил неизвестный и под предлогом обеспечения безопасности сохранности денежных средств убедил передать неизвестной женщине 1 375 000 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
С аналогичным заявлением 16 октября 2023 года к полицейским обратилась 75-летняя жительница дома 53 по 2-й линии Васильевского острова. Потерпевшая передала 674 тысяч рублей.

По данному факту также было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.
17 октября 2023 года около 11 часов 00 минут возле дома 6 по улице Станюковича в городе Кронштадт полицейские, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении преступлений задержали 66-летнюю местную жительницу.
Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров мошенничество пенсионеры
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