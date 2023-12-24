На Васильевском острове задержали рецидивиста обокравшего одной из коммерческих фирм

21 декабря к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация от 52-летней генерального директора одной из коммерческих фирм о том, что в офис, расположенный в доме 4 по 9-й линии Васильевского острова, проник злоумышленник и совершил кражу.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в ночь с 20 на 21 декабря неизвестный, взломав оконную решетку и отжав стеклопакет, проник в помещение офиса фирмы, расположенное в доме 4 по 9-й линии В.О., откуда из незапертого сейфа похитил 1 424 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Вчера вечером, 23 декабря около 18 часов 35 минут возле дома 69 по 8-й линии В.О. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержали 43-летнего неработающего ранее неоднократно судимого жителя Архангельской области

Подозреваемому избрали меру пресечения - арест.