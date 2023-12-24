ента новостей

11:54
В Петербурге задержали подростков, нападавших на дворников
11:32
В Приморском районе мигрант на "Приоре" сбил 13-летнего мальчика
11:25
На Васильевском острове задержали рецидивиста обокравшего одной из коммерческих фирм
11:20
В Приморском районе женщина во время застолья порезала своего гостя
11:14
В Невском районе задержали двоих участников конфликта со стрельбой из «травмата»
23:15
Василий Глотов открыл счёт в нижегородском поединке СКА против «Торпедо», но дубль Белевича не позволил СКА победить
12:37
На КАД «Хундай Солярис» влетел в стоящий «КамАЗ». Водитель иномарки погиб
11:38
На Суворовском проспекте ограбили аптеку
11:12
В Выборгском районе водитель «Фольксваген Тигуан» погиб при столкновении с грузовиком
22:19
Артур Гимарайнш из бразильского «Палмейраса» – потенциальный новичок «Зенита», но этот переход затягивается
18:16
В Государственном музее спорта состоялась церемония чествования петербуржцев – Олимпийских чемпионов разных лет
14:11
Эрмитаж выбрал лучшую елочную игрушку
12:41
В Петербурге предприятия Комитет по благоустройству получили новую технику для уборки улиц
12:01
Из Петербурга отправили в Мариуполь очередную партию помощи для православных храмов
11:23
В Ленобласти учреждено региональное отделение Союза православных женщин
10:04
В Ленобласти дворник избила и задушила своего знакомого
09:51
В Московском районе пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 6,8 млн рублей
09:28
Пенсионер с васильевского острова продал квартиру и передал мошенникам 8 млн рублей
09:20
В Кировском районе рецидивист ограбил пенсионерку в подъезде дома
23:32
«СКА-Нева» в овертайме проиграла «Тамбову» (3:4) и занимает восьмое место в чемпионате ВХЛ, догнав по очкам тульский АКМ
23:16
Форвард СКА Марат Хайруллин набрал сразу 5 очков в матче, в котором петербургский клуб разгромил ЦСКА со счётом 6:2
23:01
В Литературном музее «ХХ век» открылась выставка «Правда Востока»
16:01
Ремонт ступеней у «Сенной площади» может продлиться два с лишним месяца
15:26
В Михайловском замке открылась выставка «Литература и изобразительное искусство»
15:19
Премьера оперы «Вампир»
12:49
В Петербурге раскрыли убийство 18-летней давности
12:17
В Ленобласти двое жителей СНТ "Уткина заводь" разбились на снегоходе
12:13
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в квартирном разбое в Шушарах
11:58
В Петербурге задержали вора-рецидивиста, который ограбил магазин на Тореза
10:37
В Красногвардейском районе пенсионерка перевела мошенникам
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове задержали рецидивиста обокравшего одной из коммерческих фирм

На Васильевском острове задержали рецидивиста обокравшего одной из коммерческих фирм

0
42
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Василеостровского района задержали "форточника"

21 декабря к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация от 52-летней генерального директора одной из коммерческих фирм о том, что в офис, расположенный в доме 4 по 9-й линии Васильевского острова, проник злоумышленник и совершил кражу.
Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в ночь с 20 на 21 декабря неизвестный, взломав оконную решетку и отжав стеклопакет, проник в помещение офиса фирмы, расположенное в доме 4 по 9-й линии В.О., откуда из незапертого сейфа похитил 1 424 000 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
Вчера вечером, 23 декабря около 18 часов 35 минут возле дома 69 по 8-й линии В.О. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержали 43-летнего неработающего ранее неоднократно судимого жителя Архангельской области

Подозреваемому избрали меру пресечения - арест.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-12-2023, 11:58
В Петербурге задержали вора-рецидивиста, который ограбил магазин на Тореза
16-10-2023, 12:35
В Петербурге задержали лжегазовщика, обокравшего пенсионерку
9-02-2022, 13:45
В Петербурге задержали мужчину, похитившего у пенсионерки крупную сумму денег
23-06-2022, 19:53
В Петербурге задержали, «домушника»
7-12-2023, 10:59
В Кингисеппе задержали подозреваемых в квартирной краже
13-11-2020, 12:16
Полицейские Курортного района задержали автоугонщиков из Пскова

Происшествия на дорогах

0
44
Сегодня, 11:32
В Приморском районе мигрант на "Приоре" сбил 13-летнего мальчика
0
177
Вчера, 12:37
На КАД «Хундай Солярис» влетел в стоящий «КамАЗ». Водитель иномарки погиб
0
206
Вчера, 11:12
В Выборгском районе водитель «Фольксваген Тигуан» погиб при столкновении с грузовиком
0
242
20-12-2023, 23:55
В Ленобласти водитель "Газели" погиб после столкновения с грузовиком
Наверх