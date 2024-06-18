Полицейские поймали рецидивиста, ограбившего пенсионера на Васильевском острове

15 июня 2024 года около 12 часов 20 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга обратился 86-летний мужчина, который рассказал о том, что около полудня 15 июня в парадной дома 33 по 12-й линии Васильевского острова, неизвестный ударил его и похитил из кармана пиджака кошелек с банковской картой и 3 тысячи рублей.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера ранним утром, 17 июня 2024 года около 04 часов 30 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 38 по улице Титова в городе Лодейное поле Ленинградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 37-летнего жителя Василеостровского района.

Подозреваемого поместили в камеру в порядке статьи 91 УПК РФ