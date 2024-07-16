На проспекте Энгельса неадекват с ножом напал на бригаду скорой помощи

Накануне поздним вечером, 15 июля 2024 года около 21 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что на бригаду Скорой помощи возле дома 129 корпус 3 по проспекту Энгельса нападает с ножом неизвестный мужчина.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 43-летнего местного жителя, находящегося в состоянии наркотического опьянения. Задержанного направили в медицинское учреждение.

В результате инцидента никто не пострадал.

По данному факту полицейскими проводится проверка