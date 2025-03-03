В Лебяжьем конфликт в кафе закончился поножовщиной

Накануне ночью, 2 марта около 02 часов 25 минут к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступила информация о драке в кафе на Приморской улице поселка Лебяжье.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали находившийся в состоянии алкогольного опьянения 21-летнего местного жителя, подозреваемого в том, что в ходе возникшего конфликта нанес ножевые ранения своему 22-летнему оппоненту.

Пострадавшего, после оказания ему медпомощи, с непроникающими ножевыми ранениями, в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.