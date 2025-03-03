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Питерец.ру » Происшествия » В Лебяжьем конфликт в кафе закончился поножовщиной

В Лебяжьем конфликт в кафе закончился поножовщиной

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали участника поножовщины в кафе в Лебяжьем

Накануне ночью, 2 марта около 02 часов 25 минут к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступила информация о драке в кафе на Приморской улице поселка Лебяжье. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали находившийся в состоянии алкогольного опьянения 21-летнего местного жителя, подозреваемого в том, что в ходе возникшего конфликта нанес ножевые ранения своему 22-летнему оппоненту. 

Пострадавшего, после оказания ему медпомощи, с непроникающими ножевыми ранениями, в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение. 

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, ножевое ранение
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