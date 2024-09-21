На улице Шаврова конфликт двух мужчин закончился смертельным ударом молотком

Накануне, 20 сентября 2024 года к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 13 корпус 1 по улице Шаврова подрались двое мужчин.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в ходе конфликта, возникшего из-за неприязненных отношений, 39-летний мужчина нанес удар молотком по голове 50—летнему оппоненту, который от полученных травм, скончался на месте происшествия.

Зачинщика конфликта доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.