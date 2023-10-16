В центре Петербурга конфликт отца с сыном закончился поножовщиной

В минувшую субботу к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о драке в квартире дома 45/47 по улице 4-й Советской улице.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции.

В квартире дома сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, который около 19 часов 35 минут после совместного распития спиртных напитков, в ходе внезапно возникшего конфликта нанес множественные ножевые ранения своему 68-летнему отцу.

Потерпевшего госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.