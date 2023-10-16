ента новостей

14:11
На Новоприозерском шоссе в массовом ДТП погибла женщина
13:01
В центре водных видов спорта «Невская волна» отремонтировали прыжковый бассейн
12:51
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 60-летнего мужчину
12:48
В Кировском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
12:44
В Гатчине конфликт на парковке закончился стрельбой из травмата
12:41
В Московсом районе задаржали похитителя «Лада Приоры»
12:38
Россиян предупреждают о новой уловке телефонных аферистов
12:35
В Петербурге задержали лжегазовщика, обокравшего пенсионерку
12:30
На трассе«Скандинавия» три раза полностью перекроют движение
12:27
В центре Петербурга конфликт отца с сыном закончился поножовщиной
01:39
Красноярский «Сокол» крупно победил петербургское хоккейное «Динамо» в матче чемпионата ВХЛ – 4:1, впереди у динамовцев – выезд в Норильск
01:13
«Звезда» Дмитрия Комбарова разгромлена володогскими динамовцами со счётом 1:4, петербургское футбольное «Динамо» проиграло третий матч подряд
00:48
Вратарь «СКА-1946» Герасимюк не пропустил от «Русских Витязей», а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» победила клуб из Бобруйска
20:51
«Алания» победила «Ленинградец», в воротах которого впервые в сезоне – 2023/2024 сыграл Андрей Зайцев
18:08
«СКА-Нева» в очередном матче чемпионата ВХЛ проиграла «Зауралью» со счётом 1:2, единственную шайбу забросил Матвей Кабуш
17:33
Волейбольная «Ленинградка» легко победила в Минске, лучшую результативность показали Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова
11:58
Пенсионерка из Вырицы отдала мошенникам миллион рублей
11:44
Во Фрунзенском районе иномарка насмерть сбила женщину на переходе
11:40
В ДТП в Приозерске пострадал 8-летний пассажир иномарки
11:32
В Приморском районе в ДТП пострадал 11-летний пассажир иномарки
23:10
Гандбольный «Зенит» после трёх побед подряд проиграл ЦСКА – 23:25, блеснули Рудь и Киселёв
22:41
Баскетбольный «Зенит» победил «Астану» на стадионе «Велотрек Сарыарка» со счётом 78:69, Хэмм набросал бывшему клубу 20 очков
17:33
В Красногвардейском районе задержали дроп-курьра, забравшего у пенсионерки 1млн рублей
17:24
В Ленобласти иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб, водитель погиб
17:17
В Калининском районе иномарка сбила 15-летнюю девочку на самокате
12:47
В Калининском районе задержан мужчина, молотком избивший оппонента
12:32
На севере Петербурга двое злодеев избили прохожего
01:25
Волейбольный «Зенит» провёл презентацию состава перед стартовым матчем сезона – 2023/2023 с оренбургским «Нефтяником», который состоится 14 октября в КСК «Арена» и начнётся в 18:00
22:14
СКА одержал минимальную победу над минским «Динамо», а в центре внимания оказался набравший 2 очка Рендулич
19:25
Нейросеть сумела сдать ЕГЭ для поступления в ВУЗ
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга конфликт отца с сыном закончился поножовщиной

В центре Петербурга конфликт отца с сыном закончился поножовщиной

0
46
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке отцеубийства

В минувшую субботу к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о драке в квартире дома 45/47 по улице 4-й Советской улице.
На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции.
В квартире дома сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, который около 19 часов 35 минут после совместного распития спиртных напитков, в ходе внезапно возникшего конфликта нанес множественные ножевые ранения своему 68-летнему отцу.
Потерпевшего госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-10-2023, 14:23
В Петергофе задержан подозреваемый в поножовщине
16-01-2023, 14:39
В Ленобласти под Кингисеппом за убийство задержали мигранта
26-05-2023, 12:55
В Петербурге пьяная ссора закончилась ударом ножом в шею
9-04-2023, 13:34
В Колпино задержан подозреваемый в убийстве
31-05-2023, 12:01
В Невском районе пьяна ссора возле магазина закончилась поножовщиной
17-07-2023, 12:40
Мигранта, подозреваемого в убийстве задержали в Московской области

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 14:11
На Новоприозерском шоссе в массовом ДТП погибла женщина
0
100
Сегодня, 12:51
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 60-летнего мужчину
0
60
Сегодня, 12:48
В Кировском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
0
164
Вчера, 11:44
Во Фрунзенском районе иномарка насмерть сбила женщину на переходе
Наверх