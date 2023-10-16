В центре Петербурга конфликт отца с сыном закончился поножовщиной

В минувшую субботу к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о драке в квартире дома 45/47 по улице 4-й Советской улице.
На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции.
В квартире дома сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, который около 19 часов 35 минут после совместного распития спиртных напитков, в ходе внезапно возникшего конфликта нанес множественные ножевые ранения своему 68-летнему отцу.
Потерпевшего госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
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