В Парголово задержали участников драки с использованием молотка и гвоздодера

Накануне ночью, 4 августа 2024 года около 02 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о драке с применением ножа возле дома 25 по Заречной улице в поселке Парголово.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции около дома 25 по Заречной улице обнаружили двоих мужчин, 28 и 29 лет, с ножевыми ранениями, один - в грудь, второй - в ногу, оба - в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавших госпитализировали.

Полицейские на месте происшествия задержали еще двоих - 37-летнего и 39-летнего мужчин в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемых в нанесении травм потерпевшим столярным молотком и гвоздодером.

Обоих доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.