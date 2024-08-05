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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово задержали участников драки с использованием молотка и гвоздодера

В Парголово задержали участников драки с использованием молотка и гвоздодера

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Петербурга задержали подозреваемых в драке в поселке Парголово

Накануне ночью, 4 августа 2024 года около 02 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о драке с применением ножа возле дома 25 по  Заречной улице в поселке Парголово.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции около дома 25 по Заречной улице обнаружили двоих мужчин, 28 и 29 лет,  с ножевыми ранениями, один - в грудь, второй - в ногу, оба - в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавших госпитализировали.

Полицейские на месте происшествия задержали еще двоих - 37-летнего и 39-летнего мужчин в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемых в  нанесении травм потерпевшим столярным молотком и гвоздодером.

Обоих доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район телесные повреждения
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