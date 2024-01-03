На Васильевском острове конфликт соседей по коммуналке закончился поножовщиной

Накануне ночью, 2 января 2024 года около 01 часа 55 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о том, что в доме 49 по Гаванской улице в коммунальной квартире - шум и драка.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что в парадной дома, на первом этаже, произошёл конфликт между соседями, в результате чего ранее судимый 31-летний местный житель нанес ножевые ранения своему 21-летнему оппоненту.

Пострадавшего госпитализировали с различными ранениями и ушибами в состоянии средней степени тяжести.

Через некоторое время, около 02 часов 15 минут, возле дома полицейские по горячим следам задержали подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.