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Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове конфликт соседей по коммуналке закончился поножовщиной

На Васильевском острове конфликт соседей по коммуналке закончился поножовщиной

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Опубликовал: Anton78
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Полиция задержала подозреваемого в поножовщине в коммуналке на Васильевском острове

Накануне ночью, 2 января 2024 года около 01 часа 55 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о том, что в доме 49 по Гаванской улице в коммунальной квартире  - шум и драка.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что в парадной дома, на первом этаже, произошёл конфликт между соседями, в результате чего ранее судимый 31-летний местный житель нанес ножевые ранения своему 21-летнему оппоненту.

Пострадавшего госпитализировали с различными ранениями и ушибами в состоянии средней степени тяжести.            

Через некоторое время, около 02 часов 15 минут, возле дома полицейские по горячим следам задержали подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30,  ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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