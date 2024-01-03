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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе конфликт в кафе закончился ударом мачете по голове

В Калининском районе конфликт в кафе закончился ударом мачете по голове

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Опубликовал: Anton78
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Полиция задержала подозреваемого в поножовщине у кафе в Калининском районе

Накануне вечером, 2 января 2024 года около 18 часов 10 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация от очевидца о драке возле кафе, что в доме 56 по улице Замшина.

Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что в период между 17:40 и 18:00 35-летний разнорабочий заведения, гражданин одного из государств ближнего зарубежья, поссорился с малознакомым мужчиной. Тот в ходе конфликта достал мачете и нанес своему оппоненту ранение головы.

В этот же вечер, спустя приблизительно 30 минут, наряд патрульно-постовой службы около входа в кафе по подозрению в совершении данного преступления по горячим следам задержал  находившийся в состоянии алкогольного  опьянении 48-летнего местного жителя. 

Задержанного доставили в отдел полиции. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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