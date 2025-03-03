В Московском районе задержали подозреваемого в убийстве знакомого на Новоизмайловском проспекте

28 февраля к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от врача неотложной помощи о том, что в квартире дома 22 по Новоизмайловскому проспекту обнаружили труп мужчины в неестественной позе, при этом вокруг много крови.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 60-летнего жильца квартиры с ранением в области шеи и ссадинами лица.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Вчера, 2 марта возле дома 37 корпус 2 по Варшавской улице сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 51-летнего слесаря.

Задержанный, ввиду чрезмерного злоупотребления алкоголем, даже не смог вспомнить обстоятельств того дня.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.