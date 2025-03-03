В Кировском районе города задержали подозреваемого в убийстве из ревности

Вчера вечером, 2 марта около 17 часов 20 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратилась женщина, которая сообщила о том, что в одной из квартир дома 30 по улице Солдата Корзуна знакомый ударил ножом ее сожителя.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в указанной квартире обнаружили труп 42-летнего мужчины с ножевым ранением.

Полицейские установили, что находившийся в гостях 39-летний знакомый погибшего, работающий доставщиком в интернет-магазине, из-за ревности ударил два раза ножом в область шеи, после чего скрылся с места происшествия.

Через пару часов возле дома 23 корпус 1 по улице Буденного сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.