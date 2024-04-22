В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве жильца "коммуналки"

Накануне днем, 21 апреля 2024 года около 13 часов 00 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от петербуржца, сообщившего, что обнаружил на балконе комнаты коммунальной квартиры дома 7/1 по проспекту Наставников, принадлежащей его знакомому, накрытый покрывалом труп.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на балконе комнаты 12-комнатной коммунальной квартиры обнаружен - с колотым ранением грудной клетки, труп 49-летнего жителя Вологодской области, арендовавшего комнату.

В ночь на 22 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 4 по Искровскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержали 46-летнюю неработающую петербурженку.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемую доставили в следственные органы, с ней проводятся процессуальные действия.