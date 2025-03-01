В Калининском районе поймали с поличным курьера мошенников

26 февраля к полицейским Калининского Петербурга поступило заявление от 84-летней жительницы дома 4 корпус 2 по улице Лужской. Пенсионерка рассказала, что днем ей позвонили неизвестные, которые под предлогом обеспечения «сохранности» денежных средств убеждают ее передать деньги курьеру.

Полицейские проинструктировали пенсионерку о ее дальнейших действиях и подготовили для нее муляж с банкнотами «банка приколов».

Когда курьер прибыл в назначенное время к пожилой женщине за деньгами, сотрудники уголовного розыска задержали его на месте с поличным.

Им оказался 31-летний жителя Сестрорецка .

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее фигурант был судим за сбыт наркотиков.