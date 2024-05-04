Вчера, 3 мая 2024 года к полицейским города Сосновый Бор Ленинградской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 86-летней матери, проживающей на улице Красных Фортов, позвонила неизвестная и, действуя по схеме «ваш родственник попал в ДТП», убедила передать курьеру 350 000 рублей.
Полицейские незамедлительно отреагировали на поступившую информация и по «горячим следам» задержали 18-летнего курьера, жителя города Сланцы.
Денежные средства вернули пенсионерке.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 части 3 статьи 159 УКРФ (покушение на мошенничество).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
В Сосновом Бору поймали с поличным курьера мошенников
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские в Сосновом Бору с поличным задержали курьера мошенников и вернули пенсионерке ее деньги
Вчера, 3 мая 2024 года к полицейским города Сосновый Бор Ленинградской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 86-летней матери, проживающей на улице Красных Фортов, позвонила неизвестная и, действуя по схеме «ваш родственник попал в ДТП», убедила передать курьеру 350 000 рублей.
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