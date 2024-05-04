В Сосновом Бору поймали с поличным курьера мошенников

Вчера, 3 мая 2024 года к полицейским города Сосновый Бор Ленинградской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 86-летней матери, проживающей на улице Красных Фортов, позвонила неизвестная и, действуя по схеме «ваш родственник попал в ДТП», убедила передать курьеру 350 000 рублей.

Полицейские незамедлительно отреагировали на поступившую информация и по «горячим следам» задержали 18-летнего курьера, жителя города Сланцы.

Денежные средства вернули пенсионерке.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 части 3 статьи 159 УКРФ (покушение на мошенничество).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.