26 сентября 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 88-летней жительницы дома 12 по проспекту Культуры. Пенсионерка рассказала о том, что попавшись на уловку мошенников, передала, якобы в целях обеспечения сохранности, 970 000 рублей приехавшему к ее дому курьеру.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 21-летнего жителя республики Башкортостан.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
В Петербурге поймали курьера мошенников из Башкирии, обманувшего пенсионерку
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали курьера мошенников из Башкирии, обманувшего 88-летнюю петербурженку
26 сентября 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 88-летней жительницы дома 12 по проспекту Культуры. Пенсионерка рассказала о том, что попавшись на уловку мошенников, передала, якобы в целях обеспечения сохранности, 970 000 рублей приехавшему к ее дому курьеру.
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