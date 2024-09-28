В Петербурге поймали курьера мошенников из Башкирии, обманувшего пенсионерку

26 сентября 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 88-летней жительницы дома 12 по проспекту Культуры. Пенсионерка рассказала о том, что попавшись на уловку мошенников, передала, якобы в целях обеспечения сохранности, 970 000 рублей приехавшему к ее дому курьеру.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 21-летнего жителя республики Башкортостан.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.