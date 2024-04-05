В Калининском районе поймали курьеров телефонных мошенников

Вечером 3 апреля к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 78-летней жительницы дома 79 по проспекту Науки.

Пенсионерка рассказала стражам порядка, что ей звонили неизвестные и настоятельно убеждали «обезопасить» денежные средства с банковского счета. Для этого, по версии звонивших, ей необходимо было обналичить деньги и передать курьеру, встреча с которым должна была состояться на следующий день.

4 апреля, в оговоренное неизвестными время, сотрудники полиции встретили курьера, пришедшего к дому пенсионерки за деньгами.

Им оказался 30-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Чуть позже был задержан и его 37-летний «напарник».

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Подозреваемых поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.