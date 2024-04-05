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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе поймали курьеров телефонных мошенников

В Калининском районе поймали курьеров телефонных мошенников

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские предотвратили мошенничество в отношении пенсионерки из Калининского района Петербурга

Вечером 3 апреля к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 78-летней жительницы дома 79 по проспекту Науки.
Пенсионерка рассказала стражам порядка, что ей звонили неизвестные и настоятельно убеждали «обезопасить» денежные средства с банковского счета. Для этого, по версии звонивших, ей необходимо было обналичить деньги и передать курьеру, встреча с которым должна была состояться на следующий день.
4 апреля, в оговоренное неизвестными время, сотрудники полиции встретили курьера, пришедшего к дому пенсионерки за деньгами.
Им оказался 30-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Чуть позже был задержан и его 37-летний «напарник».
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Подозреваемых поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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