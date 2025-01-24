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Питерец.ру » Происшествия » В Калиниском районе с поличным поймали 21-летнего курьера мошенников

В Калиниском районе с поличным поймали 21-летнего курьера мошенников

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Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Калининского района Петербурга задержали с поличным 21-летнего курьера мошенников

В минувшую среду, 22 января к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 77-летней жительницы дома 18 по улице Брянцева о том, что днем ранее ей позвонили неизвестные и убеждали передать все накопления курьеру, а именно 645 тысяч рублей, для размещения на, якобы, "безопасном" счете.

В этот же день около 17 часов 00 минут у парадной дома 18 по улице Брянцева в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при передаче муляжа денежных средств задержали 21-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ. 

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район, мошенничество, пенсионеры
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