Накануне днем, 14 октября 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от молодого человека, который рассказал, что несколькими часами ранее его 88-летней бабушке, проживающей в доме 7 корпус 1 по Учительской улице, позвонил неизвестный и убедил «для сохранности денежных средств» передать курьеру 270 тысяч рублей.
В тот же день вечером, возле дома 21 по Социалистической улице сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого курьера. Им оказался 22-летний гражданин одного из государств Центрально Азии.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Подозреваемого поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувший пожилую женщину с Учительской улицы
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Калининского района задержали курьера-иностранца, обманувшего петербурженку с Учительской улицы
Накануне днем, 14 октября 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от молодого человека, который рассказал, что несколькими часами ранее его 88-летней бабушке, проживающей в доме 7 корпус 1 по Учительской улице, позвонил неизвестный и убедил «для сохранности денежных средств» передать курьеру 270 тысяч рублей.
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