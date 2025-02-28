Полицейские задержали подозреваемого в краже 65 миллионов у бизнесмена в Петербурге

Сегодня ночью, 28 февраля около 01 часа 20 минут к полицейским поступило сообщение от 46-летнего бывшего заместителя генерального директора "Ленэнерго", который рассказал стражам порядка, что вечером 27 февраля из его автомашины «БМВ», находившейся на подземной парковке возле дома 8/2 по набережной Смольного, неизвестный похитил сумку с деньгами. В сумке было 65 миллионов рублей.

В ходе проводимой проверки полицейские установили, что запирающие конструкции автомобиля повреждений не имеют. Оперативники начали отрабатывать версии похищения без вскрытия замков. Второй комплект ключей находился только у водителя заявителя.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Похищенные деньги изъяли.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.