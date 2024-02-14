ента новостей

13:11
За спам-звонки будут штрафовать
12:59
В Петербурге задержали 18-летнего злоумышленника, обманувшего песионерку в Ленобласти
12:52
В Невском районе задержали подозреваемых в уличном грабеже
12:44
В Петербурге задержан подозреваемый в краже денег с телефона пенсионера
12:37
На трассе «Кола» водитель «Мицубиси Паджеро» погиб вылетев в кювет
09:33
На складе на севере Петербурга погиб разнорабочий
08:58
Запретили рисовать на льду водоемов
08:53
Создадут 77 пешеходных переходов
01:51
Сергей Толчинский набрал 2 очка в победном для СКА матче с тольяттинской «Ладой»
01:31
Проиграв калининградскому «Локомотиву», волейбольная «Ленинградка» впервые за долгое время опустилась на третье место в Суперлиге
14:44
В Ленобласти предотвратили теракт на газораспределительной станции
13:52
В Ленобласти мужчина на глазах у детей расправился с попугаем
12:35
В Петербурге пассажиры такси ограбили водителя
12:25
В Петербурге задержали поджигателя детских колясок
12:21
Искусственный интеллект начали применять для подделки документов
12:18
Черный список блогеров появится в России
09:54
Появится новый коттеджный поселок
08:54
Продолжаем укреплять связи с Африкой
00:35
«СКА-Нева» преподнесла сенсацию, крупно обыграв лидера чемпионата ВХЛ в Тюмени «Рубин» со счётом 4:1
00:20
«Югра» победила петербургское хоккейное «Динамо» со счётом 6:3, дубли сделали Авраменко и Швырёв
00:03
В центре Петербурга произошло массовое ДТП
23:32
Волейбольный «Зенит» проиграл белорусскому «Шахтёру», хотя Владислав Бабкевич набрал 26 очков
18:56
Выставка «Структуры»
18:52
Выставка «Итоги»
16:48
Единороссы организовали в Петербурге мастер-классы по плетению маскировочных сетей
15:43
В Петербурге наградили волонтеров за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
15:28
В Ленобласти водитель «Киа Рио» погиб при столкновении с фургоном «Хендай»
14:28
Места дислокации в Петербурге передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 12 по 18 февраля
11:28
Полицейскими Петербурга задержан в Челябинске подозреваемый в 70 кибермошенничествах
11:24
В Ленобласти застолье двух бизнесменов обернулось поджогом дома и повреждением автомобиля
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан подозреваемый в краже денег с телефона пенсионера

В Петербурге задержан подозреваемый в краже денег с телефона пенсионера

0
44
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в краже средств через мобильное приложение банка

Накануне днем, 13 февраля 2024 года около 15 часов 10 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от 70-летнего мыжчины. Пенсионер заявил о том, что в период с 15 по 16 июля 2022 года с его телефона через мобильное приложение одного из банков неизвестный перевел 115 тысяч 100 рублей на другой номер.
В указанный период потерпевший его мобильный телефон находился в ремонте у знакомого.
13 февраля 2024 года около 16 часов 00 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские возле дома 100 по Большому проспекту В.О. по подозрению в совершении преступления задержали 44-летнего местного жителя.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьи 158 УК РФ (кража).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район кража пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-02-2024, 10:20
В Калининском районе задержали мигранта за кражу кошелька у пенсионера
1-02-2024, 11:13
В Колпино задержали 14-летнего подростка, ограбившего сверстника
2-02-2024, 10:33
В Приморском районе задержали подозреваемого в грабеже
4-02-2024, 13:19
В Калининском районе задержали подозреваемого в хищении автомобиля
23-01-2024, 09:31
В Петербурге задержали злоумышленника, обманувшего пенсинерку в с проспекта Ударников
6-04-2023, 14:11
В Кировском районе задержан подозреваемый в грабеже

Происшествия на дорогах

0
37
Сегодня, 12:37
На трассе «Кола» водитель «Мицубиси Паджеро» погиб вылетев в кювет
0
165
Вчера, 00:03
В центре Петербурга произошло массовое ДТП
0
156
12-02-2024, 15:28
В Ленобласти водитель «Киа Рио» погиб при столкновении с фургоном «Хендай»
0
151
12-02-2024, 10:51
На проспекте Энергетиков иномарка сбила шестиклассницу
Наверх