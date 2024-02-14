В Петербурге задержан подозреваемый в краже денег с телефона пенсионера

Накануне днем, 13 февраля 2024 года около 15 часов 10 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от 70-летнего мыжчины. Пенсионер заявил о том, что в период с 15 по 16 июля 2022 года с его телефона через мобильное приложение одного из банков неизвестный перевел 115 тысяч 100 рублей на другой номер.

В указанный период потерпевший его мобильный телефон находился в ремонте у знакомого.

13 февраля 2024 года около 16 часов 00 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские возле дома 100 по Большому проспекту В.О. по подозрению в совершении преступления задержали 44-летнего местного жителя.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьи 158 УК РФ (кража).