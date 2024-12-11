В Сестрорецке задержали пособника мошенников, подозреваемого в многомиллионном обмане пенсионера

6 декабря к полицейским Курортного района Петербурга поступило сообщение от 81-летнего мужчины, проживающего в доме 46 по улице Мосина города Сестрорецка о том, что стал жертвой телефонных мошенников.

Пенсионер рассказал стражам порядка, что поверил неизвестным, сообщившим по телефону о происходящих с его счетами подозрительных манипуляциях, под предлогом обеспечения сохранности сбережений и передал курьеру 4 658 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество совершенное в особо крупном размере).

9 декабря, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, возле дома 146 по улице Мосина, при повторной попытке получения 1 600 000 рублей от заявителя, сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего петербуржца.

В отношении подозреваемого возбудили еще одно уголовное дело по статьям 30, 159 УК РФ (Покушение на мошенничество).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.