В Невском районе мужчину ударили бутылкой по голове и ограбили

Накануне вечером, 24 мая 2024 года около 17 часов 10 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 43-летнего петербуржца о том, что 22 мая около 05 часов 20 минут возле дома 9 по Искровскому проспекту неизвестный ударил его стеклянной бутылкой по голове и похитил рюкзак, в котором были документы, игровая приставка, 5 игровых карт к приставке, 3 портативных зарядных устройства и деньги.

Материальный ущерб составил 82 тысячи рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Тем же вечером возле дома 5/6 по улице Белышева сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 39-летнего петербуржца.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.