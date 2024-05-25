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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе мужчину ударили бутылкой по голове и ограбили

В Невском районе мужчину ударили бутылкой по голове и ограбили

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района задержали подозреваемого в нападении на прохожего на Искровском проспекте

Накануне вечером, 24 мая 2024 года около 17 часов 10 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 43-летнего петербуржца о том, что 22 мая около 05 часов 20 минут возле дома 9 по Искровскому проспекту неизвестный ударил его стеклянной бутылкой по голове и похитил рюкзак, в котором были документы, игровая приставка, 5 игровых карт к приставке, 3 портативных зарядных устройства и деньги.
Материальный ущерб составил 82 тысячи рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
Тем же вечером возле дома 5/6 по улице Белышева сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 39-летнего петербуржца.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
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