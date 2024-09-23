В Кингисеппе поймали мигранта, ограбившего пенсионерку

Накануне днем, 22 сентября 2024 года около 14 часов 55 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщениеот 70-летней женщины, которая рассказала стражам порядка о том, что возле парадной дома 10 по улице Жукова в городе Кингисепп неизвестный мужчина выхватил у нее сумку, в которой находились деньги и мобильный телефон.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские по подозрению в совершении данного преступления задержали 43-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161, части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на грабеж).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.