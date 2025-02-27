В Петербурге поймали дуэт криминальных курьеров из Новосибирска

Вчера, 26 февраля к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило заявление от 77-летней женщины, проживающей в доме 37 по Морской набережной.

Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что после телефонных разговоров и переписки в мессенджере неизвестные под предлогом декларирования убедили ее передать имеющиеся у нее денежные средства курьеру.

Собрав все свои накопления, пожилая женщина встретилась с курьером, которому отдала 6 540 760 рублей.

Вечером этого же дня, 26 февраля около 20 часов 10 минут возле дома 183 по Московскому проспекту сотрудники полиции задержали двоих жителей Новосибирска в возрасте 18 и 21 года.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.