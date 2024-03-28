В Петербурге поймали 19-летнюю курьера мошенников

19 марта 2024 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 83-летней женщины, проживающей в доме 38 по Индустриальному проспекту. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что попалась на уловку мошенников и, поверив в историю с якобы попавшей в ДТП родственницей, передала 500 тысяч рублей неизвестной женщине.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

26 марта возле дома 40 по Среднему проспекту В.О. в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 19-летнюю неработающую жительницу Новосибирска.

Подозреваемая, ранее уже попадала в поле зрения стражей порядка за кражу.

Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91УПК РФ.