В Петербурге поймали 16-летнего курьера мошенников из Новосибирска, обманувшего 86-летнюю пенсионерку

Вчера, 14 ноября к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 86-летней женщины, проживающей в доме 14 по улице Стахановцев о том, что она стала жертвой телефонных мошенников и передала прибывшему к ее подъезду курьеру 777 тысяч рублей.

В тот же день сотрудники полиции возле дома 26 корпус 1 по Хасанской улице по подозрению в совершении указанного преступления задержали 16-летнего жителя Новосибирска.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Задержанного поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.