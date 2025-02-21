В Калининском районе поймали курьера мошенников, причастного к обману двух пенсионерок

Утром 13 февраля, около 11 часов 25 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 70-летней женщины, проживающей в доме 12 по улице Верности, которая рассказала о том, что 6 февраля вечером ей на телефон позвонили неизвестные и обманным путем убедили в несколько этапов передать курьеру денежные средства в сумме 800 000 рублей, якобы, "для декларирования".

Вечером 18 февраля, около 19 часов 35 минут возле дома 79 по Северному проспекту сотрудники полиции за мелкое хулиганство задержали 20-летнего молодого человека, который сознался в обмане пенсионерки.

В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержанного дополнительно изобличили в обмане 93-летней женщины, проживающей в доме 79 по Гражданскому проспекту, которая в начале февраля передала курьеру все свои сбережения в сумме 2 700 000 рублей.

Следователями по данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ,

Устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности задержанного.