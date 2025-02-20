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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ищут напавших на продавца и курьера в Мурино

В Ленобласти ищут напавших на продавца и курьера в Мурино

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Всеволожского района разыскивают напавших на продавца и курьера в Мурино

Накануне, 19 февраля в результате проведения мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили два видеоролика, на которых зафиксированы нападения на продавца магазина выпечки на Центральной улице в Мурино, во Всеволожском районе Ленинградской области и на курьера на улице Шоссе в Лавриках. 

Оба пострадавших, 37 и 28 лет, позднее обратились с заявлениями к полицейским Всеволожского района. 

По обоим фактам нападений следователями возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские ищут нападавших.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, хулиганство
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