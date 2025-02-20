В Ленобласти ищут напавших на продавца и курьера в Мурино

Накануне, 19 февраля в результате проведения мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили два видеоролика, на которых зафиксированы нападения на продавца магазина выпечки на Центральной улице в Мурино, во Всеволожском районе Ленинградской области и на курьера на улице Шоссе в Лавриках.

Оба пострадавших, 37 и 28 лет, позднее обратились с заявлениями к полицейским Всеволожского района.

По обоим фактам нападений следователями возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские ищут нападавших.