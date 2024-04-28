В Ленобалсти поймали 16-летнюю курьера мошенников

Накануне утром, 27 апреля 2024 года к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратились две пенсионерки, 82 и 92 лет, жительницы города Каменногорск, с заявлениями о том, что стали жертвами мошенничества по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», и передали курьеру в общей сложности 320 000 рублей.

В тот же день днем, около 14 часов 45 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 78А по Ленинградскому шоссе в Каменногорске по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 16-летнюю жительницу Приозерска.

Следователи возбудлил уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемую поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ