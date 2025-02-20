Во Фрунзенском районе ищут лже-силовиков, напавших на мужчину на автозаправке на Фермерском шоссе

Накануне, 19 февраля около 11 часов 25 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от петербуржца о том, что двумя днями ранее около 14 часов 30 минут, на автозаправке у дома 61 по Фермерскому шоссе к нему подошли трое неизвестных, под надуманным предлогом вместе с ним сели в его автомобиль «Киа Рио», и там, забрав у него мобильный телефон «iPhone» и ключи зажигания, угрожая ножом, потребовали 20 000 рублей за, якобы, поддельный паспорт.

Один из нападавших сел за руль, и они стали ездить по городу. По дороге один из напавших через мобильное приложение банка перевел со счета жертвы 65 тысяч рублей. Около дома 30 по Бухарестской улице нападавшие вышли из автомобиля и ушли в сторону станции метро «Бухарестская».

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Полицейские принимают необходимые меры по розыску нападавших.