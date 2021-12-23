В Ленобласти задержан мужчина, стрелявших с балкона

В минувший вторник полицейские Всеволожского района Ленинградской области в ходе мониторинга социальных сетей выявили видеозапись с участием двух мужчин, находящихся на общем балконе многоквартирного дома. При этом один из мужчин стреляет в воздух из предмета похожего на автомат. В результате проверки был установлен адрес произошедшего: дом 22 по улице Шувалова в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти. Прибывший по указанному адресу наряд полиции задержал 36-летнего мужчину, проживающего в этом доме. В ходе досмотра у него изъят светошумовой охолощенный автомат.

По результатам разбирательства в отношении стрелка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.