В Мурино задержали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с улицы Коллонтай

16 июля 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 71-летней жительницы дома 21 корпус 1 по улице Коллонтай. Пенсионерка рассказала, что с 13 по 16 июля ей звонил неизвестный и сообщал, что от ее имени в различных банках открыты счета, с которых осуществлялись переводы.

Под предлогом обеспечения «сохранности» денег он убедил их "обезопасить", передав курьеру около парадной своего дома 1 890 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 19 июля возле дома по Екатерининской улице в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 22-летнего жителя Мурино, Всеволожского района Ленобласти.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.