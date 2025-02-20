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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе задержали подозреваемого в грабеже приятеля

В Кировском районе задержали подозреваемого в грабеже приятеля

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Кировского района Петербурга задержали подозреваемого в грабеже приятеля

Вечером 17 февраля около 16 часов 35 минут к полицейским Кировского района Петербурга из травмпункта поступило сообщение о том, что около 15 часов к ним самостоятельно обратился 29-летний мужчина с травмой головы и ушибами, после оказания медицинской помощи его отправили на амбулаторное лечение.

Пострадавший рассказал полицейским, что его избил знакомый в собственной квартире в доме 30 по Дачному проспекту.

На следующий день сотрудники уголовного розыска был задержан подозреваемый в указанном преступлении. 34-летний местный житель. Задержанный сознался полицейским, что, находясь в квартире потерпевшего несколько раз ударил его по голове, а после вынудил его перевести на свой счет 38 000 рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район, грабеж
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