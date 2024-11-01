В Московском районе мигрант избил и ограбил своего дядю

Ранним утром 30 октября, около 06 часов 35 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 62-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии о том, что возле дома 9 корпус 2 по улице Пулковской, его 28-летний соотечественник-племянник, угрожая ножом, забрал у него 25 000 рублей и избил.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что во время распития спиртных напитков между родственниками произошла ссора, в ходе которой мужчины подрались, а потом, угрожая ножом, племянник забрал у дяди еще и деньги.

Утром того же дня подозреваемого задержали полицейские на Пулковской улице.

Пострадавший обратился с травмой головы в медпункт и, после оказания медицинской помощи, был в удовлетворительном состоянии направлен на амбулаторное лечение.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.