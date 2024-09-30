В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Будапештской улице

28 сентября 2024 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратился 27-летний местный житель, который рассказал о том, что около четырех часов утра у дома 110 по Будапештской улице малознакомый, применив физическую силу, забрал у него 15 369 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В тот же вечер возле дома 52 по улице Орджоникидзе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в указанном преступлении - ранее судимого 31-летнего мужчину без определенного места жительства.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.