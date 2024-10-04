В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже

29 сентября 2024 года около 17 часов к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что в квартиру в доме 145 корпус 2 по Пискаревскому проспекту ворвались двое, избили хозяина, забрали мобильный телефон и заставили перевести 1 600 рублей.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции 47-летний потерпевший сообщил, что около 16 часов 00 минут его 41-летний знакомый вошел к нему в квартиру с неизвестным до того гражданином и, избив хозяина и его 45-летнего приятеля, проживающего здесь же, забрали телевизор марки «Хайсенс», мобильный телефон и 1 600 рублей, после чего скрылись.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

Вчера, 3 октября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 159 по Пискаревскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего гражданина одного из сопредельных государств.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее задержанного уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление и кражу.

Его приятеля допросили в качестве свидетеля.