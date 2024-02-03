В Ленобласти 16-летний подросток ограбил мужчину на улице в Луге

Ночью 30 января 2024 года, около 02 часов 45 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области обратился местный житель, который сообщил о том, что его знакомого избили и ограбили на проспекте Кирова.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции 39 -летний пострадавший от грабежа рассказал, что возле дома 43 по проспекту Кирова неизвестный, ударив его в спину, выхватил у него мобильный телефон «Текно», стоимостью 6 999 рублей, и скрылся.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

Вчера вечером, 02 февраля около 16 часов 40 минут сотрудники уголовного розыска задержали 16-летнего подозреваемого в указанном преступлении на Новой улице деревни Торошковичи Лужского района.

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.