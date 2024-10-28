В Петербурге поймали мигранта, подозреваемого в грабеже

24 октября к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 38-летнего петербуржца, который рассказал правоохранителям о том, что тремя днями ранее около 03 часов 30 минут в ресторане на аллее Котельникова неизвестный сорвал с его шеи золотую цепочку стоимостью 140 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

На следующий день, 25 октября возле дома 20 по улице Маршала Захарова, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в указанном преступлении, им оказался 30-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, проживающий в Петербурге без регистрации.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК.