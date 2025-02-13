В ДТП у Сампсониевского моста пострадали три человека

Сегодня ночью, 13 февраля около 00 часов 05 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на Оренбургской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 20-летний мужчина, управляя автомашиной «ВАЗ», при заезде на Сампсониевский мост, возле дома 2 по Оренбургской улице, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем «Мазда» под управлением 37-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия пострадали пассажиры обоих автомобилей.

В «Ладе» получили травмы 23-летний мужчина, его состояние тяжелое; и 25-летний пассажир, он получил травмы средней степени тяжести, обоих госпитализировали. В иномарке пострадала 66-летняя женщина, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.