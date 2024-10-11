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Питерец.ру » Происшествия » На улице Маршала Захарова в ДТП иномарки с автобусом пострадали три человека

На улице Маршала Захарова в ДТП иномарки с автобусом пострадали три человека

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием автобуса и иномарки на улице Маршала Захарова

Сегодня, 11 октября 2024 года около 16 часов полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о ДТП с участием городского автобуса № 142 возле дома 27 по улице Маршала Захарова.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 62-летний водитель, управляя автомобилем "Хендай", при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении автобусу и совершил столкновение с ним, после чего наехал на стоящий автомобиль "Тойота".
В результате дорожного происшествия травмы получили и водитель "Хендая", его в тяжелом состоянии госпитализировали, и двое его пассажиров - 61-летняя женщина и 8-летний мальчик, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
В автобусе пассажиры не пострадали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку всех обстоятельств происшествия.

Источник: ГУ МВД
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