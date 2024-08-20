На улице Сикейроса в ДТП пострадала 3-летняя пассажирка автомобиля «Мазда»

Накануне утром, 19 августа 2024 года около 09 часов 30 минут возле дома 19 по улице Сикейроса 21-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», при развороте налево не занял крайне левое положение и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Мазда СХ-5» под управлением 24-летней женщины.

В результате дорожного происшествия пострадала 3-летняя пассажирка автомобиля «Мазда». Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливаются все детали произошедшего.